Крупнейшая в Иркутской области ледовая дорога до острова Ольхон закрыта из-за таяния льда

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Крупнейшую в Иркутской области ледовую переправу, соединяющую материк с единственным населенным островом Байкала Ольхон, закрыли в пятницу в связи с таянием льда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Ледовая переправа Куркут - Иркутская губа закрыта для автомобильного транспорта в связи с ухудшением состояния байкальского льда. Сообщение обеспечивают судна на воздушной подушке", - сказал собеседник агентства.

Ольхонская ледовая трасса через озеро Байкал, функционирующая каждую зиму, - самая протяженная переправа в Иркутской области. Весной, летом и осенью между островом и материком курсируют паромы, зимой, когда лед еще не окреп, - суда на воздушной подушке.

Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Для острова характерен особый микроклимат - зимой достаточно тепло и малоснежно, поэтому с открытия ледовой дороги начинается пик зимнего туристического сезона.