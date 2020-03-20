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Распространение коронавируса нового типа

Группа томских дайверов не может вылететь из Египта из-за распространения коронавируса

По словам одного из них, дайверы неделю были в открытом море и не знали о закрытии границ и отмене рейса

ТОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Группа дайверов крупного томского клуба Ultra Dive, которая последнюю неделю провела в открытом море и не получала сообщения об отмене рейсов и закрытии границ из-за пандемии коронавируса нового типа, не может вылететь из Египта. Сейчас на яхте у берегов Хургады находятся 15 человек, их обратный рейс отменен, сообщил ТАСС один из членов клуба Владимир Копасов.

"Были неделю в море. Мы ничего не знали [о закрытии границ и отмене рейса] - в море не было связи. Подошли ближе к Хургаде, узнали новости. Мы находимся на яхте, стоим в километре от порта", - рассказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что дайверы прилетели в Египет 14 марта из Москвы с пересадкой в Стамбуле. Обратный вылет был запланирован на 22 марта, однако турецкая авиакомпания Pegasus отменила его. Сейчас дайверы находятся на яхте у берегов Хургады, они обратились в российское консульство за помощью. Дайверы опасаются, что не успеют вернуться на родину до завершения отпусков.

"У одного человека нашего жена с дочкой в отеле. Ей отправили фото списка с паспортами. Она сходила в консульство и передала список. Нас зарегистрировали", - добавил Копасов, уточнив, что ответа со стороны консульства и туристической компании еще не было, пока туристы намерены остаться на яхте.

По данным Минздрава Египта, к настоящему времени в стране зафиксировано 210 случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли, выздоровели 26. В рамках борьбы с распространением инфекции по решению властей с полудня (13:00 мск) 19 марта и по 31 марта было приостановлено авиасообщение с другими странами. В туристических зонах отелям и другим связанным с туризмом объектам предписано провести дезинфекцию, а все занятые в этой сфере египтяне должны пройти 14-дневный карантин.

Ultra Dive - крупный томский дайв-клуб, который проводит обучение дайверов и инструкторов по стандартам международной федерации PADI. Клуб организует поездки и погружения как в России (на Баренцевом море, озере Байкал, Телецком озере на Алтае), так и за рубежом (в акватории Атлантического, Индийского океанов, в Антарктике). При клубе также работает детская школа дайвинга.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в центре Китая, позднее она распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. летальных исходов.

Теги
ЕгипетРоссияТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
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