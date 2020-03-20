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В Красноярске задержали трех человек, переделавших охолощенные автоматы в боевые

Мужчины планировали продать оружие
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© Стоп-кадр с видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Три человека, переделавшие охолощенные автоматы Калашникова в боевые для их продажи, задержаны в Красноярске. Об этом в пятницу сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По подозрению в совершении противоправных действий в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов спецподразделения УФСБ и СОБР управления Росгвардии по краю были задержаны трое ранее судимых жителей краевого центра 1981, 1988 и 1989 годов рождения. В ходе проверки было установлено, что мужчины переделали два охолощенных автомата Калашникова с целью сбыта", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и незаконного изготовления оружия (ч. 3 ст. 223 УК РФ).

Теги
РоссияКрасноярский край
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