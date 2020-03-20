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Военные саперы проведут работы по защите населенных пунктов от подтопления на Алтае

В зоне риска возникновения ЧС в Бийском районе находятся 10 сел с численностью населения свыше 3,5 тыс. человек
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© Александр Алпаткин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Саперы Центрального военного округа (ЦВО) проведут подрывы льда на реке Бия в Бийском районе Алтайского края. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Бийского района Алтайского края Владимира Трухина, сообщила в пятницу пресс-служба ЦВО.

"Для проведения противопаводковых мероприятий от общевойскового соединения ЦВО назначены подрывная группа из восьми военнослужащих и двух автомобилей повышенной проходимости для перевозки личного состава и взрывчатых веществ. Работы по разрушению льда планируется начать 25 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся 10 сел с численностью населения свыше 3,5 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа "Толмачево" подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

Региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге координирует работу групп на местах.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные метели и снегопады, в некоторых районах это создало потенциальную опасность подтопления.

Теги
РоссияАлтайЛапин, Александр Павлович
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