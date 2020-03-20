Суд в Красноярске продлил арест двум мужчинам, подозреваемым в изготовлении порнографии

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска продлил заключение под стражей директору по развитию центра реабилитации и социальной адаптации "Енисей" Антону Мишину, которого подозревают в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.

В январе 2020 года директор по развитию центра "Енисей" Мишин и безработный Дмитрий Мазай были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних девушек. Оба задержанных были взяты под стражу.

"Центральным районным судом вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу директору по развитию социально ориентированной некоммерческой организации АНО "Центр реабилитации и социальной адаптации "Енисей" Антону Мишину до 21 мая 2020 года включительно и официально не трудоустроенному Дмитрию Мазаю - до 20 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, осенью 2019 года подозреваемые снимали порнографические материалы с участием несовершеннолетних девушек. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов"). По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, установлены 10 девушек от 15 до 18 лет, "которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера".

Центр "Енисей" занимается лечением и реабилитацией алкогольно- и наркозависимых людей.