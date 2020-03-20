Центры по проекту "Место притяжения" появятся в 10 моногородах Кузбасса в 2020 году

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Общественные пространства нового формата с высокой концентрацией малого и среднего предпринимательства появятся в 2020 году в 10 моногородах Кузбасса по проекту Фонда развития моногородов "Место притяжения". Об этом сообщила ТАСС заместителя председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор фонда Ирина Макиева.

"Мы бы хотели в 2020 году сделать 10 таких территорий в Кузбассе. Это любимые места в моногородах, куда людям захочется идти в выходные, после работы. Уже поступили заявки и разработана концепция "Места притяжения" в кузбасских моногородах Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, Гурьевске, Мариинске, Таштаголе, Юрге, Краснобродском, Междуреченске, Мундыбаше", - сказала Макиева.

Для реализации проекта Фонд объединится с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Планируется включение в "Места притяжения" пространств коллективной работы "Точка кипения", которые создаются по единой концепции с 2013 года в городах России.

"Точки кипения" задуманы для общения всех активных людей, у которых есть желание делиться полезным знанием, учиться, участвовать в реализации различных проектов. Их сеть постоянно растет, и нам бы хотелось, чтобы они открывались не только в крупных, но и небольших городах. И мы очень рады обрести партнера в лице Фонда для совместной работы в моногородах", - сообщила ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Проект "Место притяжение" подразумевает создание в моногородах центров притяжения с высокой концентрацией малого и среднего предпринимательства. Это будут современные зоны отдыха и общественные пространства с пунктами общественного питания, проката спортивного инвентаря, организованным детским досугом, фестивалями, выставками и ярмарками.

Чтобы привлечь предпринимателей к проекту, Фонд развития моногородов предлагает займы под 0% годовых от 5 до 250 млн рублей, а также порядка 20 франшиз на льготных условиях. Также фонд сможет софинансировать строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. Реализация проекта "Место притяжения" будет способствовать достижению целевых показателей нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".