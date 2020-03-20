Шахта "Алексиевская" в Кузбассе планирует сократить около 500 горняков

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Руководство шахты "Алексиевская" в Кемеровской области, которая находится в состоянии банкротства и не может реализовать имущество с торгов, намерено с 27 марта в течение недели сократить порядка 500 шахтеров и остановить добычу угля. Уведомления о возможном сокращении работникам и в трудовую инспекцию были направлены в конце прошлого года, за три месяца стабилизировать ситуацию на предприятии не удалось, сообщила ТАСС в пятницу помощник арбитражного управляющего шахты.

"27 декабря [2019 года] мы сообщили в трудовую инспекцию [о планируемом сокращении работников], значит, должны с 27 марта начать сокращения. Порядка 500 человек будут сокращены, останутся [чуть более] 200 - это те, которые необходимы для безопасной остановки шахты. Как только мы сократим шахтеров, так и остановим [добычу]", - сказала собеседница агентства, пояснив, что сокращения займут около недели.

Она также уточнила, что с момента подачи уведомления в трудовую инспекцию дважды объявлялись торги по продаже предприятия, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Задолженность по заработной плате перед коллективом шахты на сегодня составляет порядка 80 млн рублей.

Информацией о том, какие меры будут предприняты региональными властями для помощи в дальнейшем трудоустройстве высвобожденных сотрудников "Алексиевской", ТАСС в настоящий момент не располагает. В администрацию правительства Кузбасса направлен информационный запрос.

Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса и находится под управлением угольной компании "Полысаевская". Угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году. Как ранее сообщал ТАСС, проблемы с выплатой заработных плат на шахте начались летом 2019 года на фоне падения цен на энергетический уголь на мировых рынках и трудностями с его вывозом на экспорт в восточном направлении, ситуация осложнялось и процедурой банкротства шахты.