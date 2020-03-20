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В Красноярске перевернулся автомобиль скорой помощи

Машина столкнулась с такси

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся в Красноярске после столкновения с автомобилем такси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ГИБДД.

"В районе перекрестка на проспекте Авиаторов и улицы 9 мая автомобиль скорой помощи двигался с проблесковыми маячками. Все предоставили ему преимущество, кроме такси на автомобиле Honda Fit. Произошло столкновение, автомобиль скорой помощи перевернулся на бок", - сообщил представитель ведомства.

Как сообщили ТАСС в краевом Центре охраны материнства и детства, автомобиль принадлежал им, но в момент ДТП на нем работали медики из Абакана, доставляя пациента в одну из красноярских больниц. "Одному из сотрудников после ДТП понадобилась медицинская помощь. Пациент не пострадал, его доставили на другом автомобиле в больницу", - сказал представитель центра.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося. 

В новость были внесены изменения (13:25 мск) - добавлен комментарий в третьем абзаце.

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РоссияКрасноярский край
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