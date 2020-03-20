Туристы из Казахстана вылетели в Нур-Султан после двух суток ожидания в аэропорту Омска

"Все, мы отправили [в Нур-Султан] эту группу туристов. Руководитель туроператора Anex Tour очень поспособствовала решению этого вопроса, перелет за счет туроператора", - сказала Олейник.

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Группа из 26 граждан Казахстана, которые прибыли в среду вечером из Вьетнама в аэропорт Омск Центральный и не смогли из-за карантина покинуть международный терминал, чтобы добраться домой в приграничные районы Казахстана, отправлены рейсом Air Astana в Нур-Султан. Об этом сообщила ТАСС директор компании "Авиагрупп", официального представителя авиакомпании Azur Air в Омске Ксения Олейник.

Старший представитель "Авиагрупп" Татьяна Майбах уточнила ТАСС, что 25 взрослых и 1 ребенок прилетели в Омскую область, которая граничит с Казахстаном, в среду чартерным рейсом Azur Air из Вьетнама. "Здесь они должны были выйти на территорию РФ и дальше сами добираться домой [в приграничные районы Казахстана] на железнодорожном транспорте или на машине. Но на территорию РФ их не пустили из-за карантина из-за коронавируса", - сказала она.

По ее словам, авиакомпания обеспечивала пассажиров каждые 6 часов прохладительными напитками и горячим питанием. Так как разместить туристов в гостинице было невозможно из-за карантина, для ночлега в терминале им предоставили пледы. В Омске в настоящий момент случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.