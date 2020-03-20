{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Туристы из Казахстана вылетели в Нур-Султан после двух суток ожидания в аэропорту Омска

26 человек прибыли в среду вечером из Вьетнама и не смогли из-за карантина покинуть международный терминал, чтобы добраться домой в приграничные районы Казахстана

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Группа из 26 граждан Казахстана, которые прибыли в среду вечером из Вьетнама в аэропорт Омск Центральный и не смогли из-за карантина покинуть международный терминал, чтобы добраться домой в приграничные районы Казахстана, отправлены рейсом Air Astana в Нур-Султан. Об этом сообщила ТАСС директор компании "Авиагрупп", официального представителя авиакомпании Azur Air в Омске Ксения Олейник.

"Все, мы отправили [в Нур-Султан] эту группу туристов. Руководитель туроператора Anex Tour очень поспособствовала решению этого вопроса, перелет за счет туроператора", - сказала Олейник.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Старший представитель "Авиагрупп" Татьяна Майбах уточнила ТАСС, что 25 взрослых и 1 ребенок прилетели в Омскую область, которая граничит с Казахстаном, в среду чартерным рейсом Azur Air из Вьетнама. "Здесь они должны были выйти на территорию РФ и дальше сами добираться домой [в приграничные районы Казахстана] на железнодорожном транспорте или на машине. Но на территорию РФ их не пустили из-за карантина из-за коронавируса", - сказала она.

По ее словам, авиакомпания обеспечивала пассажиров каждые 6 часов прохладительными напитками и горячим питанием. Так как разместить туристов в гостинице было невозможно из-за карантина, для ночлега в терминале им предоставили пледы. В Омске в настоящий момент случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
КазахстанРоссияОмская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Роспотребнадзор увеличил штат в аэропорту Красноярска после конфликта с пассажирами
Инцидент с пассажирами двух рейсов, прибывших из Юго-Восточной Азии почти одновременно, произошел из-за долгого ожидания оформления документов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС