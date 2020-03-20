{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор увеличил штат в аэропорту Красноярска после конфликта с пассажирами

Инцидент с пассажирами двух рейсов, прибывших из Юго-Восточной Азии почти одновременно, произошел из-за долгого ожидания оформления документов

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Число специалистов Роспотребнадзора, оформляющих постановления о карантине в аэропорту Красноярска, увеличили после инцидента с пассажирами рейсов из Юго-Восточной Азии, которые выражали недовольство из-за долгого ожидания документов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Инцидент с пассажирами рейсов, прибывших в Красноярск из Юго-Восточной Азии, произошел из-за долгого ожидания оформления документов - люди громко выражали свое недовольство, толпились перед стойками. В некоторых СМИ сообщили, что пассажиры штурмовали выход из аэропорта и прорвались через ограждения, однако в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу эти сведения опровергли.

"Получилось так, что сразу несколько рейсов прибыли практически одновременно. Нельзя 900 человек пропустить за полчаса, была задержка <...>. На сегодняшний день там увеличено количество специалистов, которые будут вручать постановления", - сообщили в Роспотребнадзоре, не уточнив числа сотрудников, занятых в аэропорту.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Как сообщила пресс-служба аэропорта Красноярск, с долгим ожиданием оформления столкнулись пассажиры двух рейсов из Утапао, прибывших с разницей в четыре минуты - в совокупности на этих самолетах прибыли 652 человека. "Дополнительное время ожидания, вызвавшее у прибывших пассажиров негативные эмоции, связано с процедурой оформления сотрудниками управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю постановлений о временной изоляции. Сбоев в работе служб аэропорта при обслуживании указанных рейсов не обнаружено. Отмечаем, что никаких физических воздействий на собственность аэропорта, что повлекло поломку и потерю рабочего состояния объектов, как это сообщается во многих СМИ, оказано не было", - подчеркнули в аэропорту.

По данным Роспотребнадзора, в крае под медицинским наблюдением на дому находятся 1,12 тыс. человек. По данным на утро пятницы, в Красноярске зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции, еще 30 человек находятся в стационаре с подозрением на заражение коронавирусом нового типа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияКрасноярский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Туристы из Казахстана вылетели в Нур-Султан после двух суток ожидания в аэропорту Омска
26 человек прибыли в среду вечером из Вьетнама и не смогли из-за карантина покинуть международный терминал, чтобы добраться домой в приграничные районы Казахстана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС