Роспотребнадзор увеличил штат в аэропорту Красноярска после конфликта с пассажирами

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Число специалистов Роспотребнадзора, оформляющих постановления о карантине в аэропорту Красноярска, увеличили после инцидента с пассажирами рейсов из Юго-Восточной Азии, которые выражали недовольство из-за долгого ожидания документов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Инцидент с пассажирами рейсов, прибывших в Красноярск из Юго-Восточной Азии, произошел из-за долгого ожидания оформления документов - люди громко выражали свое недовольство, толпились перед стойками. В некоторых СМИ сообщили, что пассажиры штурмовали выход из аэропорта и прорвались через ограждения, однако в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу эти сведения опровергли.

"Получилось так, что сразу несколько рейсов прибыли практически одновременно. Нельзя 900 человек пропустить за полчаса, была задержка <...>. На сегодняшний день там увеличено количество специалистов, которые будут вручать постановления", - сообщили в Роспотребнадзоре, не уточнив числа сотрудников, занятых в аэропорту.