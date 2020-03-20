Роспотребнадзор увеличил штат в аэропорту Красноярска после конфликта с пассажирами

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Число специалистов Роспотребнадзора, оформляющих постановления о карантине в аэропорту Красноярска, увеличили после инцидента с пассажирами рейсов из Юго-Восточной Азии, которые выражали недовольство из-за долгого ожидания документов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Инцидент с пассажирами рейсов, прибывших в Красноярск из Юго-Восточной Азии, произошел из-за долгого ожидания оформления документов - люди громко выражали свое недовольство, толпились перед стойками. В некоторых СМИ сообщили, что пассажиры штурмовали выход из аэропорта и прорвались через ограждения, однако в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу эти сведения опровергли.
"Получилось так, что сразу несколько рейсов прибыли практически одновременно. Нельзя 900 человек пропустить за полчаса, была задержка <...>. На сегодняшний день там увеличено количество специалистов, которые будут вручать постановления", - сообщили в Роспотребнадзоре, не уточнив числа сотрудников, занятых в аэропорту.
Как сообщила пресс-служба аэропорта Красноярск, с долгим ожиданием оформления столкнулись пассажиры двух рейсов из Утапао, прибывших с разницей в четыре минуты - в совокупности на этих самолетах прибыли 652 человека. "Дополнительное время ожидания, вызвавшее у прибывших пассажиров негативные эмоции, связано с процедурой оформления сотрудниками управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю постановлений о временной изоляции. Сбоев в работе служб аэропорта при обслуживании указанных рейсов не обнаружено. Отмечаем, что никаких физических воздействий на собственность аэропорта, что повлекло поломку и потерю рабочего состояния объектов, как это сообщается во многих СМИ, оказано не было", - подчеркнули в аэропорту.
По данным Роспотребнадзора, в крае под медицинским наблюдением на дому находятся 1,12 тыс. человек. По данным на утро пятницы, в Красноярске зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции, еще 30 человек находятся в стационаре с подозрением на заражение коронавирусом нового типа.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.