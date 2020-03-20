В пострадавшем от паводка иркутском Тулуне создадут современную городскую среду

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Фонд ДОМ.РФ поможет создать комфортную городскую среду в пострадавшем от паводка летом 2019 года городе Тулуне Иркутской области, где сейчас идет восстановление инфраструктуры. Разработана концепция, которая позволит строящимся жилым микрорайонам быть удобными и отвечать современным требованиям, сообщается на сайте фонда.

"Фонд ДОМ.РФ окажет содействие в создании принципиально новой комфортной городской среды для жителей пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Концепция организации территорий позволит связать жилые дома, зоны отдыха и детские площадки пешеходными маршрутами. Будут созданы новые озелененные пространства, дорожные покрытия, появится современная уличная мебель", - говорится в сообщении.

Магазины и социальные объекты расположат так, чтобы жителям было удобно до них добираться. Дома, которые уже строятся в микрорайоне Угольщиков и поселке Березовая роща, будут приведены к выбранным стилистическим решениям. Современная застройка позволит эффективно использовать общественные пространства.

Архитектурное решение также разработано для зоны дамбы, оно позволит вписать ее в городскую среду и адаптировать под общественное пространство. Территория станет многофункциональным парком с прогулочными зонами и детскими площадками.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, в микрорайоне Угольщиков в Тулуне завершается строительство первых трех многоквартирных домов для пострадавших от паводка, начинается строительство второй очереди. Это будут пять пятиэтажных домов и детский сад. В микрорайоне Березовая Роща в разной стадии готовности находятся 89 индивидуальных жилых домов, всего до конца года их планируется построить 168, в марте сдадут первые 18. В мае в микрорайон начнет ходить общественный транспорт.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.