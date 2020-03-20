{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В пострадавшем от паводка иркутском Тулуне создадут современную городскую среду

При поддержке фонда ДОМ.РФ в городе появятся новые зеленые зоны, дорожные покрытия, современная уличная мебель и многое другое

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Фонд ДОМ.РФ поможет создать комфортную городскую среду в пострадавшем от паводка летом 2019 года городе Тулуне Иркутской области, где сейчас идет восстановление инфраструктуры. Разработана концепция, которая позволит строящимся жилым микрорайонам быть удобными и отвечать современным требованиям, сообщается на сайте фонда.

"Фонд ДОМ.РФ окажет содействие в создании принципиально новой комфортной городской среды для жителей пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Концепция организации территорий позволит связать жилые дома, зоны отдыха и детские площадки пешеходными маршрутами. Будут созданы новые озелененные пространства, дорожные покрытия, появится современная уличная мебель", - говорится в сообщении.

Магазины и социальные объекты расположат так, чтобы жителям было удобно до них добираться. Дома, которые уже строятся в микрорайоне Угольщиков и поселке Березовая роща, будут приведены к выбранным стилистическим решениям. Современная застройка позволит эффективно использовать общественные пространства.

Архитектурное решение также разработано для зоны дамбы, оно позволит вписать ее в городскую среду и адаптировать под общественное пространство. Территория станет многофункциональным парком с прогулочными зонами и детскими площадками.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, в микрорайоне Угольщиков в Тулуне завершается строительство первых трех многоквартирных домов для пострадавших от паводка, начинается строительство второй очереди. Это будут пять пятиэтажных домов и детский сад. В микрорайоне Березовая Роща в разной стадии готовности находятся 89 индивидуальных жилых домов, всего до конца года их планируется построить 168, в марте сдадут первые 18. В мае в микрорайон начнет ходить общественный транспорт.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Власти Кузбасса помогут в трудоустройстве граждан в случае массовых сокращений на шахтах
Ранее сообщалось о возможном сокращении около 500 горняков на шахте "Алексиевской". Также в конце апреля сокращение грозит свыше 2 тыс. сотрудников шахты "Заречной"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС