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В Туве началось строительство моста через Большой Енисей

Стоимость работ составит около 350 млн рублей

ТАСС, 21 марта. Строительство моста через Большой Енисей, который круглогодично свяжет труднодоступный Тоджинский район с остальной частью республики, началось в Туве. Об этом в субботу на своей странице "ВКонтакте" написал глава региона Шолбан Кара-оол.

"Сегодня началось строительство моста в Тоджу. Даже не знаю, как это событие назвать. Но для местных жителей оно знаменует конец целой эпохи - эпохи изоляции", - написал Кара-оол.

По его словам, работы ведет компания ООО "Восток", ранее строившая современный Коммунальный мост в тувинской столице. "Думаю, нашим строителям чуть больше одного года хватит, чтобы забабахать этот объект", - добавил глава Тувы.

Как сообщалось, строительство моста оценивается около в 350 млн рублей.

Сейчас в шесть населенных пунктов Тоджинского района, где живут около семи тысяч человек, можно попасть только через переправу у села Тоора-Хем. Летом там работает паром, зимой создается ледовая переправа.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТыва
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