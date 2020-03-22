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В Иркутской области зафиксировали первые подтопления из-за весеннего половодья

Подтопления отмечены в Уриковском муниципальном образовании

ИРКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Первые подтопления в связи с началом весеннего половодья зафиксированы в Иркутской области, территории которой в прошлом году сильно пострадали от разрушительного паводка. Подтопления отмечены в Уриковском муниципальном образовании, местные власти проводят откачку воды, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Иркутского района.

"Вчера в ЕДДС поступило пять звонков из [деревни] Грановщина по поводу подтопления, на участки пошла воды, сегодня было еще два звонка оттуда. Администрацией Уриковского муниципального образования проведена опашка участков, сделаны водоотводные каналы, с помощью помпы проведена откачка воды и ила. Работы продолжаются, мониторинг ведется", - рассказали в пресс-службе, не уточнив число подтопленных участков.

Подтопленная деревня находится в 20 км от Иркутска, в ней проживает порядка 5 тыс. человек. По данным муниципальных властей, в настоящий момент угрозы для жизни и здоровья жителей нет, дома и постройки не затронуты водой.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская область
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