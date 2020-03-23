В Новосибирской области откроют завод по производству 50 тонн гречневой крупы в сутки

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Крупнейшее предприятие Новосибирской области, производящее гречневую крупу - "Элеваторный комплекс Безменовский" - откроет завод по производству около 50 тонн гречки в сутки, рассчитанных в первую очередь на экспорт в другие регионы РФ. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в областной администрации министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Как сообщал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24", в российских магазинах наблюдались перебои с наличием гречневой крупы. Он объяснил это необходимостью ее доставки со складов в Алтайском крае. В свою очередь торговые сети заявляли о росте спроса на гречневую крупу в 3-3,5 раза.

"В выходные работали в вопросах увеличения производства гречихи. В настоящее время крупнейшее предприятие работало не в полную мощность, это "Безменовский элеваторный комплекс". Изысканы необходимые резервы по сырью, оно в настоящее время переброшено в выходные дни. Ведется доработка, запускаем завод <…>, в сутки [он] будет выдавать порядка 50 тонн крупы гречневой, ядрицы", - сказал Лещенко, уточнив, что предприятие будет запущено на этой неделе.

По его словам, при этом в регионе нет проблем с объемами производства круп. Власти рассчитывают, что увеличение производства позволит производить поставки продукции за пределы Новосибирской области. В первую очередь речь идет о городах федерального значения.

Предприятие "Элеваторный комплекс Безменовский" в Черепановском районе Новосибирской области было основано в 2002 году. Компания производит гречневую крупу для обеспечения потребностей региона, а также на экспорт.