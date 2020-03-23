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Распространение коронавируса нового типа

Сибирские школы решили не продлевать каникулы и перейти на дистанционное обучение

Минпросвещения РФ ранее сообщило, что недельные каникулы будут продлены до 12 апреля, однако регионы и учебные заведения могут принять решение о дистанционном обучении

ТАСС, 23 марта.  Большинство сибирских регионов приняли решение не продлевать начавшиеся в понедельник весенние каникулы в школах до 12 апреля, как разрешило это сделать Минпросвещения РФ, а организовать дистанционное обучение, использовав предстоящую неделю для полноценной подготовки к нему. Возможности для этого существуют не только в региональных центрах, но и в районных школах, где онлайн-платформы для учебы применяются и в обычное время, если дети не могут добраться до школы из-за непогоды, рассказали ТАСС представители власти и директора школ в сибирских регионах.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что недельные каникулы в школах в этом году из-за распространения коронавируса нового типа будут продлены до 12 апреля. Однако регионы и учебные заведения могут принять решение о том, чтобы не продлевать каникулы, заменив их дистанционным обучением, министерство оказывает школам методическую поддержку в его организации.

"С 1 апреля 2020 года в образовательных организациях края, образовательный процесс будет организован с приминением различных технологий, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщили в Министерстве образования Красноярского края.

В Иркутской области школам также рекомендовано перейти на дистанционное обучение до 12 апреля, однако окончательное решение принимают в муниципалитетах. В одном из крупнейших городов региона, Ангарске, такое решение уже принято, после каникул дети продолжат учиться дистанционно, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Дистанционное обучение решили организовать и власти Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Смотр технологий

Время каникул в школах используют для проведения совещаний и семинаров, чтобы переход к новым технологиям был комфортным. Так, учителя школы №143 из Красноярска раздали родителям опросники о гаджетах, которые есть у детей, и мессенджерах, которыми пользуются школьники.

Как рассказала ТАСС директор кемеровской школы №36, где обучаются почти 2 тыс. детей, Наталья Сурикова, кроме рекомендованных платформ для дистанционного обучения, педагоги и ученики  активно общаются в мессенджерах и созваниваются по видеосвязи.

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"Консультации проводятся как групповые, так и индивидуальные по средствам Skype-связи. Мы используем все возможные средства, группы в мессенджерах созданы, ведется переписка, в том числе и по электронной почте. Дети могут посредством гаджетов сделать фото выполненного задания, отправить на проверку", - рассказала Сурикова.

Сельским школам внедрять нововведения в некотором роде даже проще. По словам директора Налобихинской средней общеобразовательная школы (Алтайский край) Веры Киселевой, работа в дистанционном формате здесь - привычное дело. В школе учится 441 человек, детей забирают на автобусах из нескольких сел, и если начинается весенняя распутица или дороги заметает метелью, ученики в непогоду остаются дома и учатся дистанционно, посредством сетевой платформы.

"В среду проведем обучающий семинар - еще раз напомним родителям и себе, как пользоваться системой и будем переходить на дистанционное обучение со 2 по 12 апреля. Пока дистанционный формат в сложившейся ситуации - добровольное решение (родителей), в начальных школах особенно, <...> но мы в боевой готовности. Я думаю, что родители понимающие, и в сложившейся ситуации все будет нормально", - пояснила директор школы.

Подготовка к экзаменам

Особую тревогу в сложившейся ситуации вызывает подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Ирина Жаркова, мама девятиклассника одной из омских гимназий, рассказала агентству, что подготовка к экзаменам продолжается в учебном заведении и в каникулы. "Учителя проводят дополнительные занятия с детьми, посещение свободное, но, само собой, все хотят хорошо подготовиться, поэтому и приходят почти все. В Омске, вроде, коронавируса нет, поэтому причин не пускать сына в школу я пока не вижу", - отметила она.

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Директор гимназии №1 Карасукского района Новосибирской области Любовь Доме сообщила ТАСС, что форму дистанционного обучения особенно активно используют педагоги именно в старших классах, чтобы не только заниматься с подростками, но и контролировать выполнение заданий.

"У нас очень много педагогов работают через платформу - "Решу ОГЭ" или "Решу ЕГЭ". Детки там зарегистрированы, пользуемся и заданиями, которые есть на этой платформе, также там для педагогов есть возможность формировать из собственного резерва задания и выставлять их. Если ребенок где-то потерялся и давно не делал самостоятельную или контрольную, мы выходим и на связь с родителями", - сказала собеседница агентства.

В Томске, главном образовательном центре Сибири, отмечают, что проблем с подготовкой возникнуть не должно, поскольку многие дети привычны к онлайн-обучению и даже в обычное время готовятся к ЕГЭ с помощью интернет-ресурсов. Руководитель совета директоров школ Томска Надежда Селиванова сказала, что к понедельнику составят всю необходимую базу удобных образовательных программ, чтобы разнообразить домашние задания интересными практическими работами на виртуальных площадках. Также школы и лицеи Томска ищут площадки для того, чтобы проводить видеоконференции с выпускниками 11 классов.

"И просто заниматься, и отправлять результаты учителю ребенок сможет. Сейчас дети, которые готовятся к экзаменам, ведь не только по учебникам и сборникам задач занимаются, но и в интернете решают задания", - отметила собеседница агентства.

Надежды на очное обучение

Впрочем, некоторые трудности в обучении все же возникают. Так, на учебу могут повлиять возможности конкретной семьи в части наличия гаджетов, да и организовать занятия по ряду предметов, например, физкультуре, нельзя. Как сообщила ТАСС директор одного из крупнейших образовательных центров в Новосибирске - гимназии "Горностай" Ирина Путинцева, образовательный центр полностью готов перейти на дистанционное обучение, однако руководство школы надеется, что этого удастся избежать.

"Онлайн-формат у нас доступен, но ни среди учителей, ни среди родителей рвения к нему нет. Там есть множество нюансов, если, например, в семье двое-трое детей и им всем надо заниматься, а компьютер дома один, как быть?" - рассуждает Путинцева.

О пандемии

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. летальных исходов.

Теги
РоссияИркутская областьКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
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