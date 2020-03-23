Сибирские школы решили не продлевать каникулы и перейти на дистанционное обучение

Минпросвещения РФ ранее сообщило, что недельные каникулы будут продлены до 12 апреля, однако регионы и учебные заведения могут принять решение о дистанционном обучении

ТАСС, 23 марта. Большинство сибирских регионов приняли решение не продлевать начавшиеся в понедельник весенние каникулы в школах до 12 апреля, как разрешило это сделать Минпросвещения РФ, а организовать дистанционное обучение, использовав предстоящую неделю для полноценной подготовки к нему. Возможности для этого существуют не только в региональных центрах, но и в районных школах, где онлайн-платформы для учебы применяются и в обычное время, если дети не могут добраться до школы из-за непогоды, рассказали ТАСС представители власти и директора школ в сибирских регионах. Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что недельные каникулы в школах в этом году из-за распространения коронавируса нового типа будут продлены до 12 апреля. Однако регионы и учебные заведения могут принять решение о том, чтобы не продлевать каникулы, заменив их дистанционным обучением, министерство оказывает школам методическую поддержку в его организации. "С 1 апреля 2020 года в образовательных организациях края, образовательный процесс будет организован с приминением различных технологий, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщили в Министерстве образования Красноярского края. В Иркутской области школам также рекомендовано перейти на дистанционное обучение до 12 апреля, однако окончательное решение принимают в муниципалитетах. В одном из крупнейших городов региона, Ангарске, такое решение уже принято, после каникул дети продолжат учиться дистанционно, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Дистанционное обучение решили организовать и власти Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей. Смотр технологий Время каникул в школах используют для проведения совещаний и семинаров, чтобы переход к новым технологиям был комфортным. Так, учителя школы №143 из Красноярска раздали родителям опросники о гаджетах, которые есть у детей, и мессенджерах, которыми пользуются школьники. Как рассказала ТАСС директор кемеровской школы №36, где обучаются почти 2 тыс. детей, Наталья Сурикова, кроме рекомендованных платформ для дистанционного обучения, педагоги и ученики активно общаются в мессенджерах и созваниваются по видеосвязи.

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"Консультации проводятся как групповые, так и индивидуальные по средствам Skype-связи. Мы используем все возможные средства, группы в мессенджерах созданы, ведется переписка, в том числе и по электронной почте. Дети могут посредством гаджетов сделать фото выполненного задания, отправить на проверку", - рассказала Сурикова. Сельским школам внедрять нововведения в некотором роде даже проще. По словам директора Налобихинской средней общеобразовательная школы (Алтайский край) Веры Киселевой, работа в дистанционном формате здесь - привычное дело. В школе учится 441 человек, детей забирают на автобусах из нескольких сел, и если начинается весенняя распутица или дороги заметает метелью, ученики в непогоду остаются дома и учатся дистанционно, посредством сетевой платформы. "В среду проведем обучающий семинар - еще раз напомним родителям и себе, как пользоваться системой и будем переходить на дистанционное обучение со 2 по 12 апреля. Пока дистанционный формат в сложившейся ситуации - добровольное решение (родителей), в начальных школах особенно, <...> но мы в боевой готовности. Я думаю, что родители понимающие, и в сложившейся ситуации все будет нормально", - пояснила директор школы. Подготовка к экзаменам Особую тревогу в сложившейся ситуации вызывает подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Ирина Жаркова, мама девятиклассника одной из омских гимназий, рассказала агентству, что подготовка к экзаменам продолжается в учебном заведении и в каникулы. "Учителя проводят дополнительные занятия с детьми, посещение свободное, но, само собой, все хотят хорошо подготовиться, поэтому и приходят почти все. В Омске, вроде, коронавируса нет, поэтому причин не пускать сына в школу я пока не вижу", - отметила она.

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