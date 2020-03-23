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Бывшего управделами губернатора Алтайского края осудили на три года колонии за взятку

Алексея Белобородова также оштрафовали на 4 млн рублей

БАРНАУЛ, 23 марта. /ТАСС/. Бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов признан виновным во взятке на сумму более 3,6 млн рублей и растрате 32 млн рублей. Он приговорен к трем годам колонии и штрафу 4 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Белобородов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата с использованием своего служебного положения в особо крупном размере"). Суд назначил ему наказание - три года лишения свободы в колонии общего режима, штраф 4 млн рублей, запрет на шесть лет занимать госдолжность", - говорится в сообщении.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Установлено, что в 2013 году Белобородов обратился к знакомому директору ООО СК "РемСтрой" Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании как единственного подрядчика на объектах, подведомственных управделами. В нарушение норм законодательства и в обход конкурсов с компанией были заключены госконтракты, договоры и соглашения на работы по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. С 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде строительства и ремонта своей недвижимости и необходимых для этого стройматериалов на общую сумму более 3,6 млн рублей.

Также в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора стройкомпании похитил путем растраты более 32 млн рублей за строительство и ремонт объектов, благоустройству территорий, подведомственных управделами. Работы на самом деле не проводились либо велись по завышенной стоимости.

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РоссияАлтайский край
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