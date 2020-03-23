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В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Во вторник в городе также ожидаются снег, метель, видимость менее 1 км
Описание
© Денис Кожевников/ТАСС, архив

ТАСС, 23 марта. Очень сильный ветер ожидается во вторник в Норильске Красноярского края, объявлено штормовое предупреждение, сообщается в понедельник на официальном сайте мэрии города.

"С 19:00 (15:00 мск) 23 марта 2020 года объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Норильске ожидается снег, метель, видимость менее 1 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы до 27 м/с.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера. В Норильске часто из-за сильного ветра и метели ограничивают движение транспорта по трассе в аэропорт, основную воздушную гавань севера Красноярского края.

Теги
РоссияКрасноярский край
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