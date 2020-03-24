МЧС: Приангарье не готово тушить лесные пожары в районах, вышедших из зоны контроля

ИРКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. МЧС заявило о дефиците ресурсов для тушения лесных пожаров на территориях Иркутской области, которые в 2020 году власти исключили из так называемой зоны контроля, где очаги огня разрешено не тушить из-за отсутствия угрозы населенным пунктам и экономической нецелесообразности. Если в этих районах возникнут очаги возгорания, то для их ликвидации Иркутской базе авиаохраны лесов не хватит летчиков и парашютистов-десантников, сообщил во вторник на совещании в Заксобрании региона заместитель начальника регионального главка МЧС Василий Разумнов.

"На основании анализа прохождения лесопожарного сезона 2019 года начата работа по уменьшению зоны контроля. Это связано с тем, что в 2019 году происходили пожары, дым от которых наблюдался в населенных пунктах. Но в настоящее время для обеспечения охраны закрепленных за Иркутской базой авиационной охраны лесов сил и средств крайне недостаточно. Как минимум требуется увеличить число летчиков-наблюдателей на пять человек, парашютно-десантную службу - на 180 человек", - сказал Разумнов, отметив, что дополнительного финансирования на эти цели пока не предусмотрено.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев на совещании сообщил, что вопрос о выделении дополнительного финансирования для подготовки к тушению лесных пожаров в районах, исключенных из зоны контроля, сейчас прорабатывается. Достигнуты договоренности с компаниями нефтегазовой отрасли о том, что они помогут тушить очаги в северных территориях, вышедших из зоны контроля, и предоставят воздушные суда.

Депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил журналистам, что поднимет в парламенте вопрос об увеличении финансирования на борьбу с лесными пожарами в Иркутской области в 2020 году. "В прошлом году было выделено из областного бюджета свыше 1 млрд рублей на тушение пожаров плюс из федеральных источников получили 700 млн. В этом году выделено 1,1 млрд, и по опыту прошлого года можно сказать, что этих денег может не хватить, поэтому на федеральном уровне сейчас уже необходимо озаботиться, чтобы получить эти деньги. Во многих населенных пунктах не хватает элементарных средств пожаротушения", - сказал Сокол.

Ситуация в регионе

В 2020 году по решению правительства Иркутской области в регионе на 72% сократили зону контроля, где лесные пожары разрешено не тушить по причине того, что они не угрожают населенным пунктам, а затраты на тушение превышают возможный ущерб. В 2019 году площадь зоны контроля составляла 32 млн га, там горело 1,2 млн га леса, а тушились только 38 пожаров на общей площади 212 га.

По прогнозу, пожароопасный сезон в Иркутской области в 2020 году начнется в апреле. С 1 апреля в южных районах региона будет введен особый противопожарный режим, в северных - с 15 мая.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске, из-за пожаров, которые действовали в пригороде. Всего, по данным министерства лесного комплекса Приангарья, в 2019 году выгорело около 1,6 млн га тайги.