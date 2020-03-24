В Туве микроавтобус врезался в мачту освещения

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Микроавтобус "Газель" врезался в мачту освещения в Туве, сообщили ТАСС во вторник в ГИБДД.

"В 08:15 на 1-м км дороги Ак-Довурак - Чадан водитель 1973 года рождения, управляя автобусом "Газель", совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим наездом на мачту освещения. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - сказали в ведомстве.

В момент аварии в микроавтобусе из села Барлык в город Ак-Довурак ехали девять пассажиров. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их отпустили на амбулаторное лечение.