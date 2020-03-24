{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество снега в алтайских горах в два раза превышает норму

По словам синоптиков, его таяние может привести ко второй волне половодья в Западной Сибири

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Синоптики, проведя экспедицию на Семинский перевал в Республике Алтай, обнаружили, что количество снега в горах в 1,5-2 раза превышает норму. Его таяние может привести ко второй волне половодья в Западной Сибири, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

Как ранее сообщал полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, весной 2020 года на территории округа ожидается сложная обстановка при прохождении половодья. В зоне подтопления могут оказаться 700 населенных пунктов, где постоянно проживают 180 тыс. человек (учитывая владельцев садово-дачных участков - около 1 млн человек). Меняйло также отметил, что в Республике Алтай, Тыве, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях общий объем лежащего снега превышает норму в два и более раза. Как сообщал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, первая волна паводка в Новосибирской области, где в зону подтопления могут попасть 4 тыс. домов в 17 населенных пунктах, ожидается в конце апреля.

"Известно, что ожидается две волны половодья. Вторая из них связана с таянием снега в [горах] Республики Алтай. По результатам экспедиции первого маршрута (на Семинский перевал - прим. ТАСС), количество воды в снеге по высотам 1000-1500 метров - 110 мм, что вдвое выше нормы. 150% от нормы зафиксировано на высоте 1500-2000 метров", - сказала Лапчик.

Она отметила, что показатели не являются рекордными для этой территории. В целом в Новосибирской области в зимний сезон на 13 станциях Западно-Сибирского УГМС были зафиксированы показатели по количеству осадков, которые вошли в пятерку самых больших за все время наблюдений. На шести метеостанциях Новосибирской области при этом были отмечены рекордные показатели. Также рекордное количество осадков отмечалось на семи станциях Алтайского края и трех станций в Кузбассе.

Исследуя второй маршрут (в Усть-Коксинском районе), специалисты обнаружили, что количество снега там меньше, чем было в 2013 и 2017 годах. На высоте 1000-1500 метров количество воды в снеге составляет 180 мм, что выше нормы на 5%. На высоте 1500-2000 метров показатель оказался выше нормы на 20%.

Теги
РоссияАлтайНовосибирская область
Реклама на ТАСС
РЖД и власти Кузбасса договорились о перевозке 64 млн т угля в северо-западном направлении
Из них 50,35 млн т будут отправлены в адрес российских портов Северо-Запада, 13,6 млн т - во внутрироссийском сообщении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС