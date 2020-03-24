Количество снега в алтайских горах в два раза превышает норму

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Синоптики, проведя экспедицию на Семинский перевал в Республике Алтай, обнаружили, что количество снега в горах в 1,5-2 раза превышает норму. Его таяние может привести ко второй волне половодья в Западной Сибири, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

Как ранее сообщал полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, весной 2020 года на территории округа ожидается сложная обстановка при прохождении половодья. В зоне подтопления могут оказаться 700 населенных пунктов, где постоянно проживают 180 тыс. человек (учитывая владельцев садово-дачных участков - около 1 млн человек). Меняйло также отметил, что в Республике Алтай, Тыве, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях общий объем лежащего снега превышает норму в два и более раза. Как сообщал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, первая волна паводка в Новосибирской области, где в зону подтопления могут попасть 4 тыс. домов в 17 населенных пунктах, ожидается в конце апреля.

"Известно, что ожидается две волны половодья. Вторая из них связана с таянием снега в [горах] Республики Алтай. По результатам экспедиции первого маршрута (на Семинский перевал - прим. ТАСС), количество воды в снеге по высотам 1000-1500 метров - 110 мм, что вдвое выше нормы. 150% от нормы зафиксировано на высоте 1500-2000 метров", - сказала Лапчик.

Она отметила, что показатели не являются рекордными для этой территории. В целом в Новосибирской области в зимний сезон на 13 станциях Западно-Сибирского УГМС были зафиксированы показатели по количеству осадков, которые вошли в пятерку самых больших за все время наблюдений. На шести метеостанциях Новосибирской области при этом были отмечены рекордные показатели. Также рекордное количество осадков отмечалось на семи станциях Алтайского края и трех станций в Кузбассе.

Исследуя второй маршрут (в Усть-Коксинском районе), специалисты обнаружили, что количество снега там меньше, чем было в 2013 и 2017 годах. На высоте 1000-1500 метров количество воды в снеге составляет 180 мм, что выше нормы на 5%. На высоте 1500-2000 метров показатель оказался выше нормы на 20%.