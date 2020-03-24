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В отношении экс-главы города Оби возбудили уголовное дело

По данным прокуратуры, чиновник отменил постановление о признании подлежащими сносу 30 многоквартирных домов

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главы города Оби в Новосибирской области, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В конце февраля глава города Александр Мозжерин покинул свой пост в связи с прекращением срока полномочий. Его место занял 32-летний депутат местного совета депутатов Павел Буковинин, став самым молодым главой муниципалитета в Новосибирской области.

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Оби Новосибирской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан")", - говорится в сообщении без уточнения имени экс-главы.

Было установлено, что глава города отменил постановление о признании подлежащими сносу 30 многоквартирных домов. Суд признал это решение незаконным. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Александр Мозжерин был избран главой Оби 9 февраля 2015 года, представляя "Единую Россию". Отец Александра Мозжерина возглавлял прилегающий к городу аэропорту Толмачево, в честь Мозжерина-старшего названа ведущая в аэропорт улица.

Теги
РоссияНовосибирская область
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