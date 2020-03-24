Эксперты оценили в 80% уровень падения доходов турбизнеса на Байкале из-за коронавируса

ИРКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Доходы представителей туристической отрасли Иркутской области упали более чем на 80% после резкого сокращения потока иностранных туристов на озеро Байкал, связанного с ограничительными мерами из-за распространения нового коронавируса. Об этом во вторник на заседании комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири сообщила его руководитель Марина Григорьева.

"В части въездного туризма, по нашим оценкам, валовый доход упал более чем на 80%. У нас остановилась деятельность транспортных компаний, экскурсионных бюро, гидов-переводчиков, предприятий общепита, остановилась практически деятельность турагентств", - сказала Григорьева.

Член комитета Вадим Копылов сообщил, что туры на Байкал и места на турбазах бронируются на год вперед. Сейчас, в условиях пандемии, иностранные туристы аннулируют брони. "Можно сказать, июнь аннулирован полностью, на июль-август держатся частичные брони, но они тоже под большим вопросом, поскольку запаниковали зарубежные партнеры, европейцы в первую очередь, и начали потихоньку снимать брони. Если ситуация до 1 мая улучшится, то, возможно, мы сохраним часть летнего сезона, который составляет для туроператоров въездного туризма порядка 60-70% их годового заработка", - сказал Копылов.

По его словам, представители отрасли рассчитывают на то, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники, которые из-за ограничений на авиаперелеты за рубеж рассматривают варианты отдыха внутри страны. "Единственное, что остается не до конца понятным, какие дальше будут приняты меры карантинного характера, будут ли дальнейшие ограничения, откроются ли наши музеи. Все это не дает сейчас возможности развернуться в полную меру бронированию по внутреннему туризму", - сказал эксперт.

По мнению Григорьевой, внутренний туризм не сможет компенсировать полностью потеряю иностранного турпотока, так как российские путешественники уже ощущают на себе экономический эффект от ограничительных мер из-за коронавируса, а также от обвала цен на нефть и падения рубля. "Покупательская способность населения будет совсем иная из-за сокращения рабочего дня, заработной платы, а где-то и сокращения полностью рабочих мест. Поэтому говорить о том, что внутренний туризм займет лидирующее положение, я бы пока опасалась", - отметила Григорьева.

По словам представителей отрасли, им нужны такие меры поддержки, как льготное кредитование, налоговые каникулы, отсрочка платежей за коммунальные услуги и электроэнергию, снижение арендных ставок. Пресс-служба правительства Иркутской области во вторник распространила сообщение, в котором говорится о том, что власти региона в ближайшее время направят в ресурсоснабжающие организации обращение с предложением предоставить малому и среднему бизнесу льготы по оплате услуг ЖКХ. Также власти обратились к арендодателям с предложением заморозить или снизить ставки.

Влияние пандемии

В Иркутской области главным туристическим направлением является Байкал. Ежегодно число иностранных путешественников, посещающих озеро, увеличивалось, в том числе в зимний сезон. Больше всего туристов приезжали из Китая. В январе-феврале 2019 года Байкал посетили более 50 тыс. интуристов, в эти же месяцы 2020 года в связи с пандемией иностранный турпоток снизился на 25%, по данным миграционной службы. Статистикой за март, когда из-за распространения коронавируса были введены новые ограничения на авиаперелеты, ТАСС пока не располагает.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В последние годы большую популярность приобретает зимний отдых на Байкале.