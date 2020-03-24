На поддержку туризма в Алтайском крае до 2024 года направят около 1,8 млрд рублей

БАРНАУЛ, 24 марта. /ТАСС/. Новая региональная программа "Развитие туризма в Алтайском крае" на период 2020-2024 гг. предусматривает объем поддержки турбизнесу на уровне порядка 1,8 млрд рублей, сообщили во вторник ТАСС в управлении по развитию туризма и курортной деятельности в ответе на запрос о развитии отрасли.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток - порядка 2 млн туристов. В крае несколько территорий, наиболее привлекательных для гостей: курорт Белокуриха, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета". В регионе востребованы разные виды туризма - от медицинского до экстремального.

"Постановление об утверждении региональной госпрограммы на 2020-2024 годы подписал губернатор Виктор Томенко. Общий объем финансирования в 2020-2024 годах из федерального, краевого и местного бюджетов - почти 1,8 млрд рублей. В программе четыре подпрограммы с мерами для развития внутреннего и въездного туризма за счет формирования и продвижения качественного турпродукта, повышения конкурентоспособности и доступности", - сообщили в ведомстве.

Подпрограммы направлены на развитие объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, реализацию приоритетных проектов, стимулирование инвестиционной деятельности и предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма. Планируется улучшить качество сервиса, реализовывать образовательные программы для специалистов индустрии, создать комфортную туристическую среду, в том числе за счет цифровых технологий.

"Внимание будет уделено продвижению региона как центра всесезонного туризма. За время реализации программы объем платных услуг, которые оказывает турбизнес, должен увеличиться более чем на 34% и составить 6 млрд рублей, количество гостей в отелях и гостиницах должно увеличиться на 14,6%, а объем средств частных инвесторов в сферу туризма, по прогнозам, ежегодно должен составлять не менее 500 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

По данным профильного управления, в 2020 году на поддержку туризма в виде субсидий и грантов выделят почти 13 млн рублей из краевого бюджета, около 189 млн рублей из краевого и федерального бюджетов направят на инфраструктуру крупных инвестпроектов. Начнутся строительство дороги на площадке "Белокуриха горная" ("Белокуриха-2"), основные работы на сетях электроснабжения, дорогах спортивно-туристского кластера "Тягун". Предусмотрены новые формы стимулирования бизнеса - компенсация части затрат туроператорам на туры в приоритетные территории края, гранты предпринимателям, начнется разработка мастер-планов туристских территорий - Горной Колывани и Степного Алтая.