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Власти Омской области подписали концессионное соглашение о строительстве хоккейной арены

Объект станет домашним стадионом для хоккейного клуба "Авангард"

ОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области и ООО "Арена", учредителями которой являются ПАО "Газпром нефть" и ассоциация ХК "Авангард", подписали концессионное соглашение о строительстве в Омске новой хоккейной арены, которая станет домашним стадионом для хоккейного клуба "Авангард". Об этом сообщил во вторник ТАСС министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним дворцом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. 25 апреля 2019 года Дмитрий Медведев подписал приказ о строительстве новой арены, на которой планируется проведение матчей молодежного чемпионата мира 2023 года.

"Концессионное соглашение [с ООО "Арена"] подписано, [после завершения объекта] многофункциональный спортивный комплекс будет передан в собственность региону", - сказал Крикорьянц.

Он не уточнил детали соглашения, но подчеркнул, что спортивный объект будет возведен для проведения в нем домашних матчей хоккейного клуба "Авангард".

По его словам, финансирование строительства ледовой арены будет производиться из трех источников - за счет средств концессионера, из федерального и областного бюджетов. "Доля софинансирования региона достаточно серьезная", - сказал Крикорьянц, не уточняя сумму, которую выделит регион. Общая стоимость объекта предварительно оценивается в 10 млрд рублей.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что проект новой арены получил одобрение Главгосэкспертизы. Генеральная подрядная организация будет определена в мае, после чего начнется возведение спортивного объекта. Завершить строительство планируется к сентябрю 2022 года.

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