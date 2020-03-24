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Школы в восьми регионах Сибири не имеют пищеблоков для горячего питания

По данным Роспотребнадзора, самая сложная ситуация в Алтайском крае и Иркутской области
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Пищеблоки для организации бесплатного горячего питания школьников отсутствуют в 133 школах в восьми сибирских регионах, сообщила на окружном совещании по вопросу повышения качества и доступности общего образования начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Госдума ранее приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Документ был внесен на рассмотрение спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Ко второму чтению президент РФ Владимир Путин внес к нему свои поправки. Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию.

"По данным мониторинга, который проведен Роспотребнадзором, на сегодняшний день в 8 субъектах Сибирского федерального округа в 133 школах вообще отсутствуют пищеблоки", - сказала Шевкун. Всего в округе работают порядка 6,7 тыс. школ.

По ее словам, самая сложная ситуация - в Алтайском крае, где в 61 школе нет пищеблоков, а также Иркутской области, где пищеблоков нет в 28 школах, Красноярском крае (пищеблоки отсутствуют в 27 школах). При этом в 64 из 133 школ питание не организовано вовсе, учащимся остальных школ привозят обеды, они также могут поесть в соседних школах.

Она отметила, что в 475 школах округа пищеблоки перегружены. Еще 871 пищеблок нужно отремонтировать, большинство из них - в школах Алтайского края.

Теги
РоссияИркутская областьАлтайский край
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