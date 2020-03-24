Томские дайверы, застрявшие в Египте из-за отмен рейсов, вылетели в Россию

ТОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Группа дайверов крупного томского клуба Ultra Dive, которая на прошлой неделе не смогла вернуться в Россию из Египта из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, смогла покинуть страну во вторник рейсом белорусской авиакомпании "Белавиа". Туристы самостоятельно приобрели билеты и путевки, что позволило им вылететь из Хургады в Могилев, откуда они намереваются через Минск попасть в Москву, сообщил ТАСС один из членов группы Владимир Копасов.

15 дайверов из Томска, которые около недели провели в открытом море на яхте без связи, не смогли вылететь из Египта из-за отмены их рейса турецкой авиакомпанией Pegasus. Они обратились в российское консульство и были включены в список нуждающихся в содействии вывозу, однако не получили информации о вывозе и нашли возможность выбраться из Египта самостоятельно. По данным консульского отдела посольства РФ в Египте, сейчас в стране находится около 2 тыс. россиян.

"Мы вылетели в Россию через Белоруссию. Нас внесли в официальные списки консульства, однако информации о возможных датах вывоза у нас не было. Самостоятельно, через туристическую фирму, купили билеты и путевки, и нас смогли вывезти, но в Египте еще много россиян, в том числе остались трое из нашей группы. Они не смогли попасть на этот рейс "Белавиа" и вылетают следующим", - сказал Копасов, отметив, что трое членов группы все еще остаются в Хургаде.

В рамках борьбы с распространением инфекции по решению властей Египта с полудня (13:00 мск) 19 марта и было приостановлено авиасообщение с другими странами. В туристических зонах отелям и другим связанным с туризмом объектам предписано провести дезинфекцию, а все занятые в этой сфере египтяне должны пройти 14-дневный карантин, во вторник в стране введен комендантский час. К настоящему моменту от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Египте умерли 19 человек, в том числе несколько иностранных граждан и два генерала армии, задействованные в мерах по борьбе с заболеванием. Общее число заразившихся достигло 366, выздоровел 41 человек.