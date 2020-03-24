{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Томские дайверы, застрявшие в Египте из-за отмен рейсов, вылетели в Россию

Туристы самостоятельно приобрели билеты и путевки

ТОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Группа дайверов крупного томского клуба Ultra Dive, которая на прошлой неделе не смогла вернуться в Россию из Египта из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, смогла покинуть страну во вторник рейсом белорусской авиакомпании "Белавиа". Туристы самостоятельно приобрели билеты и путевки, что позволило им вылететь из Хургады в Могилев, откуда они намереваются через Минск попасть в Москву, сообщил ТАСС один из членов группы Владимир Копасов.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

15 дайверов из Томска, которые около недели провели в открытом море на яхте без связи, не смогли вылететь из Египта из-за отмены их рейса турецкой авиакомпанией Pegasus. Они обратились в российское консульство и были включены в список нуждающихся в содействии вывозу, однако не получили информации о вывозе и нашли возможность выбраться из Египта самостоятельно. По данным консульского отдела посольства РФ в Египте, сейчас в стране находится около 2 тыс. россиян.

"Мы вылетели в Россию через Белоруссию. Нас внесли в официальные списки консульства, однако информации о возможных датах вывоза у нас не было. Самостоятельно, через туристическую фирму, купили билеты и путевки, и нас смогли вывезти, но в Египте еще много россиян, в том числе остались трое из нашей группы. Они не смогли попасть на этот рейс "Белавиа" и вылетают следующим", - сказал Копасов, отметив, что трое членов группы все еще остаются в Хургаде.

В рамках борьбы с распространением инфекции по решению властей Египта с полудня (13:00 мск) 19 марта и было приостановлено авиасообщение с другими странами. В туристических зонах отелям и другим связанным с туризмом объектам предписано провести дезинфекцию, а все занятые в этой сфере египтяне должны пройти 14-дневный карантин, во вторник в стране введен комендантский час. К настоящему моменту от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Египте умерли 19 человек, в том числе несколько иностранных граждан и два генерала армии, задействованные в мерах по борьбе с заболеванием. Общее число заразившихся достигло 366, выздоровел 41 человек.

Теги
ЕгипетРоссияТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Крестный ход на машинах и службы онлайн. Какие меры приняли конфессии на фоне пандемии
В частности, в Сахалинской области прихожанам рекомендуют приходить на службы в медицинских масках, при входе в храмы им обрабатывают руки антисептиками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС