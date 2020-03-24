СК проводит проверку после заражения детей ротавирусом в омском детсаду

ОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Следственные органы организовали проверку по факту заражения ротавирусной инфекцией девяти воспитанников детского сада в Омске. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что в одной из групп детского сада №344 г. Омска дети заразились острой кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 марта произошло массовое заражение детей ротавирусной инфекцией, семь детей были госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящий момент в больнице остаются три ребенка.

В пресс-службе департамента образования мэрии Омска уточнили, что всего ротавирусной инфекцией заразились девять человек. С 23 марта группа, где была вспышка заболевания, закрыта на карантин.