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Распространение коронавируса нового типа

В Туве на постах ДПС стали измерять температуру въезжающим в республику

Там также будут круглосуточно работать дежурные медики

ТАСС, 25 марта. Медиков привлекли для контроля за здоровьем граждан на посту ДПС "Шивилиг" в Туве, расположенном на федеральной трассе на въезде в республику со стороны Красноярского края. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал председатель администрации Пий-Хемского района Тувы Кудер Монгуш.

"На посту ДПС "Шивилиг" организованы профилактические санитарно-карантинные мероприятия по осуществлению досмотра пассажиров, прибывающих в республику. Задействованы работники ГБУЗ (государственное бюджетное учреждение здравоохранения) "Пий-Хемская ЦКБ", которые будут измерять бесконтактными термометрами температуру тела граждан. Дежурные медики будут работать в круглосуточном режиме <...>. Нам очень важно минимизировать риск распространения и завоза данной инфекции в Туву", - написал Монгуш.

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В правительстве Тувы сообщили ТАСС, что температуру автомобилистам измеряют и на посту "Ак", расположенном на западе Тувы на трассе из Хакасии. Из других российских регионов в Туву можно въехать по федеральной трассе "Енисей", по которой со стороны Красноярского края идет основной транспортный поток, и по автодороге из Хакасии. В Туве пока не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияТываРаспространение коронавируса нового типа
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