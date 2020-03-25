В Туве на постах ДПС стали измерять температуру въезжающим в республику

ТАСС, 25 марта. Медиков привлекли для контроля за здоровьем граждан на посту ДПС "Шивилиг" в Туве, расположенном на федеральной трассе на въезде в республику со стороны Красноярского края. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал председатель администрации Пий-Хемского района Тувы Кудер Монгуш.

"На посту ДПС "Шивилиг" организованы профилактические санитарно-карантинные мероприятия по осуществлению досмотра пассажиров, прибывающих в республику. Задействованы работники ГБУЗ (государственное бюджетное учреждение здравоохранения) "Пий-Хемская ЦКБ", которые будут измерять бесконтактными термометрами температуру тела граждан. Дежурные медики будут работать в круглосуточном режиме <...>. Нам очень важно минимизировать риск распространения и завоза данной инфекции в Туву", - написал Монгуш.

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