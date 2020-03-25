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Распространение коронавируса нового типа

Губернатор Красноярского края поручил ограничить выезд людей за пределы муниципалитетов

В тексте поручения отмечается, что исключениями могут быть неотложные поездки
Губернатор Красноярского края Александр Усс Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс дал поручение главам муниципалитетов края ограничить выезд людей за пределы муниципальных образований, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе губернатора.

По данным Роспотребнадзора на утро среды, в Красноярском крае диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у пятерых человек, трое из которых во вторник, 24 марта, выписались из больницы. Еще у четверых диагноз находится на подтверждении. Правительство края 17 марта ввело режим повышенной готовности в регионе в условиях распространения нового вируса.

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"Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)", - привели текст поручения в пресс-службе.

Также среди поручений главы региона следующие: способствовать самоизоляции пожилых людей, рекомендовать населению реже посещать торговые центры, парки, скверы и другие общественные места, разработать меры поддержки предпринимателей, по возможности переводить сотрудников потенциально опасных объектов на удаленные места и исключить распространение домыслов и слухов о распространении нового вируса.

"Вирус паники пострашнее инфекции. В любой территории края люди должны обладать достоверной информацией, которая поможет им правильно поступать и укажет четкую ответственность за действия или бездействие", - цитирует пресс-служба Усса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайРаспространение коронавируса нового типа
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