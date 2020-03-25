Томские власти установили охранную зону одного из первых в области острогов

ТОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Комитет по охране объектов культурного наследия администрации Томской области утвердил охранную зону вокруг памятника археологии "Кетский острог", с которого шло освоение Сибири в XVI-XVIII веках. Данный статус позволит сохранить памятник и лучше его изучить, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

В 2019 году археологи Томского государственного университета (ТГУ) установили место, где на реке Кеть располагался острог, с которого шло освоение Сибири в XVI-XVIII веках. Ранее археологические экспедиции для изучения Кетского острога не проводились. По мнению ученых ТГУ, находить и исследовать подобные объекты очень важно, поскольку они могут рассказать о том, как люди пытались освоить суровые сибирские территории. По данным вуза, в настоящее время письменных свидетельств о заселении Сибири, а особенно северных ее территорий, сохранилось очень мало.

"Региональный комитет по охране объектов культурного наследия утвердил границы и режим использования земель памятника археологии "Кетский острог" в Колпашевском районе. Новый статус позволит сохранить памятник, его культурный слой и сформировавшийся рельеф", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории Кетского острога археологи обнаружили предметы быта селькупов и первых русских переселенцев - всего около 250 находок: топор, ножи, наконечники стрел, фрагменты керамической посуды. Это наталкивает исследователей на мысль, что в 1620 году острог был возведен в поселении местного коренного населения - селькупов. В ходе полевых работ и изучения письменных источников археологам предстоит подтвердить данную теорию.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на председателя комитета Елену Перетягину, обнаружение объекта позволит продвинуться в исследовании материальной культуры и образа жизни первых русских поселенцев в Томской области. Это также даст возможность более подробно изучить их взаимодействие с местным населением, прежде всего с селькупами, с которыми, по версии ученых ТГУ, первые переселенцы вели войну за контроль над территорией.