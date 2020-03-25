Следователи провели обыски в администрации Оби по делу экс-главы города

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Новосибирские следователи провели обыски в администрации города Оби, на бывшего главу которого ранее было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

24 марта прокуратура Новосибирской области сообщила, что уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главы города Оби. В конце февраля 2020 года глава города Александр Мозжерин покинул свой пост в связи с прекращением срока полномочий, пост занял занял 32-летний депутат местного совета депутатов Павел Буковинин, ставший самым молодым главой муниципалитета в Новосибирской области.

"В настоящее время следователями СК проведены обыски в администрации Оби, изъята необходимая документация, имеющая значение для расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Экс-глава города подозревается в том, что отменил постановление о признании подлежащими сносу 30 многоквартирных домов, тем самым исключив их из реестра аварийных и подлежащих сносу домов. Суд признал это решение незаконным.

Мозжерин был избран главой Оби 9 февраля 2015 года, представляя "Единую Россию". Отец Мозжерина возглавлял прилегающий к городу аэропорт Толмачево.