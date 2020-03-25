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Распространение коронавируса нового типа

Власти Красноярского края рекомендуют жителям не покидать населенные пункты

В пресс-службе губернатора уточнили, что об ограничении выезда за пределы муниципалитетов, о чем сообщалось ранее, речи не идет
Красноярск Андрей Самсонов/ТАСС
Описание
Красноярск
© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края предложили муниципалитетам ограничить число служебных командировок среди муниципальных служащих и провести разъяснительную работу о необходимости ограничить поездки среди населения, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе губернатора.

Об ограничении выезда жителей за пределы муниципалитетов, о чем сообщалось ранее, речи не идет, уточнили в пресс-службе.

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"Губернатор поручил главам МО (муниципальных образований - прим. ТАСС) принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитетов в рамках имеющихся у них полномочий. В качестве возможных мер предусматривается: сведение к минимуму служебных командировок муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений, разъяснительная работа среди жителей муниципалитетов о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, за исключением случаев особой важности", - пояснили в пресс-службе.

По данным краевого правительства на среду, в регионе выявлено девять случаев заражения новым коронавирусом, три человека уже выписались из больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 658 случаев заражения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайРаспространение коронавируса нового типа
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