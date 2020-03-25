Дети из всех многодетных семей в Кузбассе смогут бесплатно посещать музеи региона

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кузбасса на сессии в среду одобрили поправки в областной закон о социальной поддержке многодетных семей, согласно которым дети смогут бесплатно посещать государственные культурные учреждения региона. Льготой смогут воспользоваться дети из всех многодетных семей вне зависимости от уровня дохода, сообщила на сессии министр социальной защиты населения Кемеровской области Елена Воронина.

"По состоянию на 1 марта 2020 года бесплатно посещать парки культуры и отдыха, государственные музеи, находящиеся в ведении Кемеровской области, а также выставки, организуемые в них, могут 55 тыс. 349 детей. После принятия проекта закона - 105 тыс. 870 детей", - сказала Воронина, пояснив, что ранее таким правом могли воспользоваться только дети из многодетных семей, где доход на каждого из членов семьи ниже прожиточного минимума.

Парламентарии Кузбасса единогласно проголосовали за внесение соответствующих поправок в региональное законодательство. При этом руководитель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения регионального законодательного собрания Глеб Колпинский пояснил, что "мера будет исполняться только после прекращения всех карантинных мероприятий", которые введены в регионе в связи с действием режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа.