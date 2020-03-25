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В Красноярском крае в 2020 году впервые начнется капремонт газового оборудования

Его проведут в 23 населенных пунктах

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт газового оборудования в многоквартирных домах начнется впервые в 2020 году в населенных пунктах Красноярского края. Об этом в среду сообщил журналистам министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

"В Красноярском крае продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов, одним из его видов является замена газового оборудования. До 2028 года планируется провести замену газового оборудования в 1321 доме <...>. Всего будет проведен ремонт в 23 населенных пунктах", - сказал Афанасьев.

По его словам, в 2020-2022 годах планируется провести замену газового оборудования более чем в 400 домах. Уже прошли торги, победителем признано АО "Красноярсккрайгаз". По данным министерства, стоимость работ по заключенным с компанией договорам составляет около 1,06 млрд рублей.

В пресс-службе министерства уточнили ТАСС, что такой ремонт в регионе проводится впервые, в него входит полная замена газовой трубопроводной системы во всем доме. Будут использованы современные технологии и системы безопасности. В каждой квартире будут установлены приборы, определяющие утечку и подающие сигнал для автоматического отключения подачи газа.

По словам гендиректора "Красноярсккрайгаза" Александра Коваля, нормативный срок эксплуатации газового оборудования в домах истек, одним только текущим ремонтом для приведения его в порядок не обойтись. Срок службы нового оборудования составит более 30 лет.

Теги
РоссияКрасноярский край
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