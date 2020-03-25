Разметка в магазинах и отключение кондиционеров. Как регионы Сибири переживают пандемию

"Сеть гастрономов "Красный Яр" и дискаунтеров "Батон" ввела повышенные меры безопасности для сотрудников и покупателей. Теперь каждые два часа специальным дезинфицирующим раствором обрабатываются дверные ручки и кассы, покупательские кабинки, корзинки и тележки, а также весы и другие контактные поверхности", - сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний "Красный Яр", одной из крупнейших торговых сетей в Красноярске.

В условиях самоизоляции и удаленной работы большого числа людей одним из главных мест, где они пересекаются между собой, становятся супермаркеты. Многие торговые сети в регионах Сибири в этой связи начали вводить дополнительные серы защиты от инфекции. Особое внимание уделяется сотрудникам магазинов, которые постоянно находятся в прямом контакте с покупателями.

Заразившиеся коронавирусной инфекций зафиксированы в пяти регионах Сибири - Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия - в целом 14 случаев. Все эти граждане прибыли из-за рубежа, четверо уже выписаны из больниц.

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Сибирские регионы в условиях распространения коронавирусной инфекции вводят дополнительные меры безопасности: в магазинах появляется специальная разметка, чтобы люди не вставали близко к друг другу, а работающие учреждения отключают системы кондиционирования, сообщили ТАСС в торговых сетях и учреждениях с массовым скоплением людей. Между тем, сотрудники организаций, которые не могут принимать посетителей, развлекают их флешмобами в соцсетях.

По словам представителя сети, руководство магазинов контролирует состояние сотрудников перед выходом на смену и в течение дня, при малейших признаках плохого самочувствия персонал отправляется домой. В каждом магазине есть аптечка с градусником, сотрудникам измеряют температуру.

В магазине красноярской сети "Командор", в котором побывал корреспондент ТАСС, на пол нанесена разметка, отображающая рекомендованную дистанцию для стоящих в очереди на кассе. Сотрудники работают в масках и перчатках, по внутреннему радио транслируются объявления о санитарных мерах.

В новосибирской IKEA также появились объявления, призывающие покупателей соблюдать дистанцию, а также отключены общественные кофейные аппараты. В торговом центре "Галактика", крупнейшем в Барнауле, клининговая служба перешла на круглосуточный режим работы. На кассах омских магазинов появились прозрачные экраны, разделяющие кассиров и покупателей.

Дезинфекция и свободная рассадка

Дезинфекция окружающего пространства добирается до самых разных сфер деятельности, в том числе до ритуальных услуг. Так, новосибирский крематорий в связи с распространением инфекции ввел дополнительные меры безопасности, рассказал ТАСС директор крематория Борис Якушин.

"Вообще для нас как для крематория нет особых инструкций на подобный случай, но мы больше для психологического успокоения принимаем меры, вот создали собственную инструкцию. Залы прощаний обрабатываются нанофоггером - аппаратом для дезинфекции и ароматизации помещения с помощью ионов серебра, в помещениях установлены бактерицидные лампы. Таким же способом обрабатываются катафалки", - сказал Якушин.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), переведя студентов на дистанционное обучение, продолжает работу, но также вводит дополнительные меры безопасности. "Обеспечить более свободную рассадку сотрудников (с дистанцией не менее двух метров), а также обеспечить для сотрудников возможность удаленной работы. В помещениях запрещено использование систем кондиционирования и технических систем вентиляции", - говорится в соответствующем приказе ректора, опубликованном на официальном сайте вуза.

Флешмобы в социальных сетях

Закрытые для посетителей культурные учреждения стараются подбодрить людей акциями в соцсетях. Так, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина запустил флешмоб "Никто не...": его сотрудники фотографируются в пустующих помещениях театра, держа в руках табличку, на которой написано о том, что сейчас никто из посетителей не делает здесь того, что делают обычно.

Акцию поддержали другие учреждения, особую популярность у пользователей соцсетей получила фотосессия сотрудников Красноярского краеведческого музея. Так, например, экскурсовод фотографируется на фоне скелета мамонта с табличкой "Никто не спрашивает "А он настоящий?", гардеробщица держит в руках плакат "Никто не спрашивает плечики", а смотритель зала - "Никто не трогает руками экспонаты".

Сам музей уже не доступен для посетителей, но его сотрудники проводят онлайн-экскурсии и рассказывают короткие истории об экспонатах музея. Так, в среду в Instagram музея пройдет прямой эфир, в котором расскажут об освоении русскими Приенисейского края и строительстве первых острогов.