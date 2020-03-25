Автовокзал в центре Новосибирска закроют в апреле

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Автовокзал в центре Новосибирска, построенный в 1964 году, одной из главных проблем которого является несоответствие современным требованиям к таким учреждениям, прекратит свою работу с 6 апреля. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник департамента транспорта мэрии города Роман Дронов.

Старейший автовокзал Новосибирска находится на правом берегу реки Обь, недалеко от набережной и центра города. Среди его проблем - низкая пропускная способность здания и нехватка площадей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть неоднократно говорил о закрытии автостанции из-за неудобства ее расположения. Прекращение работы автовокзала стало возможным только после того, как в конце прошлого года на восточном выезде из города была построена новая автостанция с пропускной способностью 1,5 млн пассажиров в год.

"Автовокзал прекращает работу с 6 апреля, до этого времени будет сформировано новое расписание рейсов, оно находится в ведении Минтранса [региона]. Что будет со зданием [автовокзала] дальше, пока неизвестно, поскольку неизвестны владельцы здания. Здание строилось с участием акционеров и инвесторов, сейчас идет судебный процесс, определяются собственники, пока этого не произойдет, со строением ничего делать нельзя", - добавил Дронов.

Реконструкция здания автовокзала началась в 2003 году, однако компания-инвестор обанкротилась и работы по модернизации приостановили. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что у здания насчитывается больше 70 собственников.

Как сообщает пресс-служба автовокзала, с 6 апреля посадку на междугородние рейсы будут производить на пяти станциях в разных районах города.