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Распространение коронавируса нового типа

Коронавирус нового типа подтвержден еще у одной жительницы Новосибирской области

Она находится в состоянии средней степени тяжести

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа подтвержден еще у одной жительницы Новосибирской области, которая в период с 15 по 19 марта находилась в Великобритании и прибыла в Новосибирск 20 марта, она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил в среду региональный оперативный штаб.

"По данным оперативного штаба 25 марта в Новосибирской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациентка с 15 по 19 марта находилась в Великобритании. 19 марта прилетела в Москву, 20 марта рейсом 419 авиакомпании "Победа" прибыла в Толмачево. Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение по протоколу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента прибытия в Новосибирск она оставалась дома на самоизоляции. 21 марта почувствовала недомогание и была на скорой доставлена в инфекционную больницу №1.

В настоящий момент в регионе коронавирус нового типа подтвержден у пяти человек, под медицинским наблюдением находятся 3 817 жителей Новосибирской области.

Теги
РоссияНовосибирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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