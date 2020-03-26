В Омске вынесли приговор членам банды, похитившей у страховой компании 585 млн рублей

ОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Омский суд вынес приговор четырем членам организованной преступной группировки, которая присвоила около 585 млн рублей, принадлежавших страховой компании. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"Станислав Мацелевич приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей, Рафаел Петросян - 4 года 8 месяцев лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, Станислав Примаков - 5 лет лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей, Александр Ефремов - 3 года лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей. Отбытие наказания всем определили в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель прокуратуры.

Он отметил, что члены группировки обвинялись в хищении более 1 млрд рублей, принадлежавших ООО "Страховая инвестиционная компания", но суд в приговоре снизил сумму до 585 млн рублей. "Мотивы такого решения будут оценены на предмет законности после получения приговора в полном объеме", - отметили в надзорном ведомстве.

На сайте следственного управления СК РФ по Омской области сообщается, что осужденные, среди которых фактический владелец страховой компании, в период с 2013 по 2016 год похитили денежные средства организации, основным видом деятельности которой являлось страхование гражданской ответственности организаций - застройщиков. Для этого со счетов компании списывались средства под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости и т. д.

В ходе следствия в счет возмещения причиненного ущерба на имущество и денежные средства обвиняемых общей суммой около 500 млн рублей был наложен арест. Как сообщили в прокуратуре, в приговоре суд обратил взыскание на 210 млн рублей, арестованных на счетах осужденных.