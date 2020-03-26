Военные инженеры начали взрывать лед на реке Бия в Алтайском крае

ТАСС, 26 марта. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) приступили к взрывным работам на затороопасных участках реки Бия, взрывы проводятся в 17 км вверх по течению от города Бийска для защиты от подтопления 15 населенных пунктов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Работы спланированы до конца недели и будут вестись в светлое время суток. Саперы применят более тонны тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды закладываются под лед, толщина которого достигает метра", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в район проведения противопаводковых мероприятий была направлена подрывная команда, сформированная из специалистов инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии ЦВО. Соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона.

В воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа "Толмачево" подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные метели и снегопады, в некоторых районах это создало потенциальную опасность подтопления.