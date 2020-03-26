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Власти Кузбасса добились закрытия исправительной колонии рядом с Шерегешем

ИК находится практических у подножия горы Зеленая курорта Шерегеш, где ежегодно отдыхают более 1 млн туристов

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Колония строго режима будет закрыта в поселке Шерегеш Кемеровской области, где активно развивается популярный в Сибири горнолыжный курорт и соседство с исправительным учреждением мешает туристам. План по ее ликвидации утвержден Министерством юстиции РФ, сообщили в четверг на официальном сайте администрации правительства региона.

"Правительство Кузбасса около двух лет вело совместную работу с правительством Российской Федерации, Министерством юстиции и Федеральной службой исполнения наказаний, решая вопрос о ликвидации исправительного учреждения или переносе его в другое место. Министерство юстиции России своим приказом определило список мероприятий по ликвидации исправительной колонии строгого режима № 4 в поселке Шерегеш, рядом с которым развивается крупнейший в России горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.

Исправительная колония строгого режима №4 работает с 1970 года и находится практических у подножия горы Зеленая курорта Шерегеш, где ежегодно отдыхают более 1 млн туристов и на протяжении последних отмечается рост числа отдыхающих. В исправительном учреждении содержатся более 300 заключенных. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области, в течение двух месяцев они будут переведены в другие исправительные учреждения на территории региона. Штат сотрудников, который состоит из почти 100 человек, будет расформирован.

"Сотрудникам будет предложена работа в других учреждениях уголовно-исполнительной системы Кузбасса. Кроме того, предусмотрены выплаты, связанные с переездом, компенсации за наем жилья", - рассказали в ведомстве.

По данным ГУ ФСИН Кузбасса, полная ликвидация исправительного учреждения может завершиться к концу текущего года. Вопрос о судьбе зданий и сооружений на территории колонии в настоящий момент не решен. Ранее власти Кемеровской области высказывали предположения о возможности разместить там гостиницу для туристов.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов Сибири. На его территории 69 гостиниц, 25 горнолыжных трасс общей протяженностью около 45 км и 16 подъемников. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Горную Шорию увеличится до 2,2 млн человек в год.

Теги
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