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В горящем административном здании в Томске частично обрушилась кровля

На месте тушения пожара организован оперативный штаб регионального главка МЧС

ТОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Кровля и перекрытия на третьем этаже частично обрушились в горящем здании в Томске. Об этом сообщил журналистам начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по региону Иван Дмитриев.

Ранее МЧС РФ сообщало, что в четверг днем пожар на площади 1 тыс. кв. метров произошел на крыше административного здания на одном из центральных проспектов в Томске. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен третий (повышенный ранг сложности), на месте работают 98 человек и 25 единиц техники. В связи с происшествием был перекрыт проспект Кирова - один из самых оживленных транспортных путей города, ведущих к авто- и железнодорожному вокзалу.

"На момент прибытия происходило интенсивное горение кровли в пустотных перекрытиях на всей площади. <...> Частично кровля обрушилась и потолочные перекрытия на третьем этаже", - сказал Дмитриев.

Он уточнил, что персонал офисов частично эвакуировался сам, других вывели сотрудники МЧС.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте тушения пожара организован оперативный штаб регионального главка МЧС под руководством замначальника ведомства Антона Сибирякова.

В МЧС России сообщили, что пожар локализован.

"В 09:47 мск - пожар локализован на площади 1000 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе ведомства.

В трехэтажном здании на проспекте Кирова, 58 расположены офисы 32 организаций, в том числе ряда коммерческих компаний, областных и городских организаций, в частности, Совета муниципальных образований Томской области, Томского регионального ресурсного центра и другие. Там же расположена крупная пивоварня.

В новость были внесены изменения (10:20 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.

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