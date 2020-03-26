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Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете вице-мэра Новокузнецка

По данным источника ТАСС, они связаны с проверкой информации о получении взятки и хищении бюджетных средств
Администрация Новокузнецка Александр Колбасов/ТАСС
Описание
Администрация Новокузнецка
© Александр Колбасов/ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в четверг проводят оперативные мероприятия в здании администрации Новокузнецка - в кабинете заместителя главы города по социальным вопросам, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Новокузнецка.

"В здании городской администрации, в кабинете заместителя главы города по социальным вопросам работают сотрудники ФСБ", - подтвердили в пресс-службе.

На официальном сайте мэрии сообщается, что должность заместителя главы города по социальным вопросам в настоящий момент занимает Григорий Вержицкий. Официальным комментарием регионального управления ФСБ по Кемеровской области агентство в настоящий момент не располагает. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, оперативно-разыскные мероприятия связаны с проверкой информации о факте получения взятки и хищения бюджетных средств. Власти Новокузнецка, в свою очередь, готовы оказать необходимое содействие правоохранительным органам.

"Мы неизменно стоим на позиции того, что если есть сигнал о каких-либо нарушениях, то говорить об этом открыто. Скрывать информацию мы не намерены и независимо от должности, проверка любого должностного лица будет всесторонняя. Всю оперативную информацию, которая поступила, мы совместно с правоохранительными органами должны проверить", - приводит пресс-служба слова мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Новокузнецк - второй по численности населения город в Кузбассе после Кемерова, здесь проживают свыше 552 тыс. человек. Он расположен на юге региона и является одним из крупнейших промышленно-металлургических центров в стране. 

Теги
РоссияКемеровская область
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