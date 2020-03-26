Новый владелец единственного спиртзавода на Алтае вложит €12 млн в производство виски

БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. ООО "Маруся Бевереджис РУС" (дистрибьютор алкоголя), которое приобрело контрольный пакет акций проблемного Иткульского спиртзавода в Алтайском крае, намерена инвестировать в производство нового для завода продукта - виски - €12 млн. Это позволит улучшить положение предприятия, до недавнего времени проходившего процедуру банкротства, сообщил в четверг журналистам генеральный директор ООО "Маруся Бевереджис РУС" и ОАО "Иткульский спиртзавод" Юрий Тинт.

"Иткульский спиртзавод" - один из двух спиртзаводов в Сибирском федеральном округе (СФО) и единственное подобное предприятие в Алтайском крае, действующее с XIX века, социально важное предприятие, обеспечивающее работой жителей Зонального района Алтайского края. Ранее завод обратился в арбитражный суд региона о признании его банкротом, работа была приостановлена - сложная финансовая ситуация возникла из-за банкротства компании "Кристалл-Лефортово", в состав которой входит спиртзавод. В январе 2020 года контрольный пакет акций (порядка 79% акций) завода приобрела "Маруся Бевереджис", предприятие вышло из процедуры банкротства.

"Общая сумма долгов [завода] была порядка 1,2 млрд рублей, по инвестмодели мы рассчитывали, что в течение пяти-шести лет произойдет возврат инвестиций. По модернизации производства, запуску вискикурни: мы оцениваем проект по запуску дистиллерии в €11-12 млн, проект мы только начинаем прорабатывать. <...> Запуск ликеро-водочного производства мы оценили в порядка 25-30 млн рублей, что касается модернизации, мы делаем аудит всей производственной группы завода, и все находится в очень хорошем состоянии", - сказал Тинт.

Он отметил, что в перспективе первый виски, произведенный на Алтае, появится через 3-5 лет. Ранее в регионе виски не производился. Тинт подчеркнул, что новый собственник планирует наладить экспорт продукции завода, предоставив ему доступ на рынки Японии, США и Европы, с которыми работает группа компаний. Как пояснил журналистам исполнительный директор "Иткульского спиртзавода" Андрей Широков, сейчас на предприятии работает 300 человек, порядка 120 за время банкротства были сокращены или уволились по своему желанию.

"Ровно год назад в селе Соколово (там находится завод - прим. ТАСС) возникали напряженные [социальные] ситуации. По итогам 2019 года, [пока завод был в простое], произошло резкое сокращение производства - оно снизилось на 40% к 2018 году. Снизилось поступление налогов, с приходом новых собственников мы связываем выход на прежний уровень. По мере возобновления полного производства [ожидаем] увеличения объемов, численности работников", - подчеркнул начальник управления региона по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

О ситуации на заводе

По данным пресс-службы "Маруся Бевереджис РУС", 12 марта 2020 состоялся суд по выходу Иткульского спиртзавода из процедуры наблюдения - теперь предприятие может полноценно функционировать, получать банковские гарантии, что было крайне сложно при процедуре наблюдения. Контроль над предприятием полностью перешел новым владельцам - компании "Маруся Бевереджис РУС", на следующей неделе планируется розлив первой в 2020 году партии продукции. По условиям мирового соглашения, Иткульский спиртзавод полностью погасит задолженность перед кредиторами.

Marussia Beverages - международная группа компаний со своими производственными площадками в разных странах, штаб-квартира располагается в Голландии. "Маруся Бевереджис РУС" - российский дистрибьютор, входящий в группу компаний Marussia Beverages, работает на российском рынке более 11 лет.