В Иркутске объявили конкурс по выбору кандидатов на пост мэра

ИРКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Дума Иркутска в четверг объявила конкурс по отбору кандидатов на должность мэра города в связи с тем, что 17 марта этот пост досрочно покинул Дмитрий Бердников, перешедший на работу в региональное правительство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы думы.

"Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра объявила дума Иркутска. Решение принято сегодня, 26 марта, на десятом очередном заседании представительного органа. В ближайшее время будет сформирована конкурсная комиссия, в состав которой войдут трое представителей губернатора Иркутской области и три человека от думы и администрации Иркутска", - сообщает пресс-служба.

Желающие участвовать в конкурсе должны предоставить пакет документов, а также свою программу по развитию города. Конкурс по отбору кандидатур состоится 24 и 25 апреля. Комиссия выберет не менее двух претендентов, которые затем будут представлены депутатам думы Иркутска для голосования.

17 марта депутаты думы Иркутска приняли досрочную отставку Дмитрия Бердникова, который перешел на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора региона. Бердников был мэром Иркутска с 2015 года, его полномочия истекали 27 марта 2020 года.

Бердникова избирали мэром депутаты думы из числа парламентариев. В сентябре 2019 года Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, в соответствии с которым мэр Иркутска будет выбираться по конкурсу.