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Опекуном мальчика из Омска, которого ставили на гречку, стала его двоюродная бабушка

В суде рассматривается иск департамента образования о лишении матери ребенка родительских прав

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мальчик, которого в Омске мать с сожителем в наказание ставили на колени на гречку и были приговорены за это к лишению свободы, находится под опекой двоюродной бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой в четверг, отвечая на запрос ТАСС о судьбе мальчика.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию.

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"В настоящее время ребенок находится под опекой двоюродной бабушки и проживает с ней. Опекун прошла психолого-медико-педагогическую комиссию. Органы опеки будут сопровождать семью, решается вопрос о переводе мальчика в другое образовательное учреждение. Ребенок регулярно занимается с психологом", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Кузнецова продолжает следить за ситуацией, находится на связи с властями региона и детским омбудсменом Омской области по этому вопросу.

"В то же время в районном суде города Омска рассматриваются исковые требования департамента образования о лишении матери мальчика родительских прав", - отметили в пресс-службе.

Суд, рассматривавший дело об издевательстве над несовершеннолетним, установил, что мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку, иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы следить за мальчиком. Решение по этому делу было вынесено 21 февраля - мать ребенка и ее сожитель приговорены к 1,5 года и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима. Позднее управление опеки и попечительства департамента образования администрации Омска обратилось в суд с иском о лишении женщины родительских прав.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаОмская область
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