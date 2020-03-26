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Новосибирский госуниверситет построит общежитие для студентов на 2 тыс. мест

Реализацией проекта на условиях государственно-частного партнерства займется "Газпром-банк"

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Один из ведущих вузов России, Новосибирский государственный университет (НГУ), где остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями, до 2025 года планирует построить новый корпус студенческого кампуса на 2 тыс. мест. Реализацией проекта на условиях ГЧП займется АО "Газпром-банк", сообщил в четверг ректор университета Михаил Федорук на заседании президиума Сибирского отделения РАН.

В Новосибирском госуниверситете остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Существующие общежития были построены в 60-е годы ХХ века, когда создавался новосибирский Академгородок. Они рассчитаны на 300-350 мест и не вмещают всех студентов. По словам ректора, нехватка площадей мешает реализации научных и образовательных программ. К 2025 году дефицит мест может достичь 5-6 тысяч.

"Сейчас у нас разрабатывается инвестиционный проект строительства гостевого корпуса кампуса на условиях ГЧП-концессии на 2 тыс. мест. Проект в достаточно высокой степени готовности. Это [будет реализовано] совместно с [АО] "Газпром-банк", сначала в качестве инвестора, а потом в качестве подрядчика", - сообщил Федорук. Оперативно получить комментарий "Газпром-банка" ТАСС не удалось.

Проблема нехватки мест жилья для студентов НГУ стала наиболее актуальной после того, как в 2015 году было завершено строительство нового учебного корпуса НГУ, что позволило дополнительно обучить около 2,5 тыс. студентов. В 2012 году на территории вуза было завершено строительство двух корпусов общежитий для магистрантов и аспирантов, вмещающие около 2 тысяч студентов. Для решения проблемы НГУ также заявил об участии в проекте межвузовского кампуса на 17 тыс. мест, два корпуса которого новосибирские власти планируют построить на левом и правом берегу Оби. Предварительно объем инвестиций в проект оценивается в 19,4 тыс. рублей.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года по версии по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет осуществляет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учится более 8 тысяч студентов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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