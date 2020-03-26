Глава Кузбасса призвал поддержать медиков и волонтеров в период пандемии

"Мы должны поддержать тех людей, которые сейчас находятся на передовом фронте, это наши врачи и наши добровольцы, волонтеры, которые сейчас работают, беря на себя всю нагрузку, рискуя своей жизнью, своим здоровьем. Мы выделяем категорию отдельно наших пенсионеров, задача, чтобы пенсионеры не пострадали, потому что этот вирус, прежде всего, действует на них. Мы должны все объединиться и работать вместе", - сказал губернатор в интервью ТАСС.

По его словам, сложившаяся ситуация позволила власти и обществу объединиться и мобилизовать усилия для преодоления кризиса. "У нас огромное количество добровольцев, которые готовы работать и помогать, у нас бизнес очень отзывается на все предложения, которые мы делаем, этот объединяющий фактор меня радует, он создает серьезную платформу для выхода из кризиса и для будущего", - сказал Цивилев.

Власти Кузбасса одни из первых в стране ввели на территории региона режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В настоящий момент в области зарегистрировано три случая заражения коронавирусной инфекцией, один из пациентов выздоровел, двое находятся на лечении в стационаре. Еще 15 человек имели контакты с носителями вируса и находятся под наблюдениями медиков. Глава региона отметил, что первоочередная задача властей на сегодня защитить людей пожилого возраста и поддержать медиков и волонтеров, которые активно включены в работу по противодействию распространению коронавируса.