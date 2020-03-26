Пожар в офисном здании в Томске полностью ликвидировали

ТОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Пожарные за восемь часов полностью потушили возгорание, которое произошло в четверг днем на площади 1000 кв. метров в административном здании в Томске. От огня пострадали крыша и часть помещений на третьем этаже, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее МЧС сообщало, что пожар на площади 1 тыс. кв. метров произошел в четверг около полудня по местному времени (08:00 мск) на крыше административного здания на одном из центральных проспектов в Томске. По предварительным данным, пострадавших нет, частично обрушилась кровля здания. Пожару присвоен третий (повышенный ранг сложности).

"В 20:35 (16:35 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате от огня пострадали крыша на площади 1000 кв. метров и часть помещений на третьем этаже. В тушении участвовали 98 человек и 25 единиц техники.

В трехэтажном здании в доме номер 58 на проспекте Кирова расположены офисы 32 организаций, в том числе ряда коммерческих компаний, областных и городских организаций, в том числе Совета муниципальных образований Томской области, Томского регионального ресурсного центра и другие. Там же расположена крупная пивоварня.