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Массовые сокращения работников шахты в Кузбассе отложили до 6 апреля

Руководство "Алексиевской" планировало с 27 марта в течение недели сократить порядка 500 шахтеров

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Массовые сокращения работников шахты-банкрота "Алексиевская" в Кемеровской области, где с 27 марта поэтапно планировалось уволить порядка 500 горняков, отложены на неделю. Такое решение принято арбитражным управляющим шахты, сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве труда и занятости населения Кузбасса.

"Арбитражный управляющий шахты "Алексиевская" уведомил службу занятости населения Кемеровской области о том, что мероприятия по увольнению сотрудников в связи с сокращением штата отложены до 6 апреля 2020 года. Это связано с указом президента РФ по установлению нерабочих дней с сохранением заработка на период с 30 марта до 3 апреля 2020 года", - сказали в министерстве.

Руководство шахты "Алексиевская" планировало с 27 марта в течение недели сократить порядка 500 шахтеров и остановить добычу угля. Уведомления о возможном сокращении работникам и в трудовую инспекцию были направлены в конце прошлого года, за три месяца стабилизировать ситуацию на предприятии не удалось, предприятие находится в состоянии банкротства и не может реализовать имущество с торгов.

Служба занятости населения Кузбасса со своей стороны готова оказать необходимую помощь сотрудникам в случае их сокращения. Им будут предложены вакансии, кроме того, в области действует программа по переобучению кадров, по которой все желающие за счет бюджета смогут получить востребованные на рынке профессии.

"На этой неделе на шахте "Алексиевская" начал работать консультационный пункт с участием представителей службы занятости Кузбасса, местных властей, пенсионного фонда, профсоюзной организации. Работникам предоставляется консультация по возникающим вопросам, в том числе по трудовому законодательству, имеющимся вакансиям, социально-бытовым вопросам", - добавили в министерстве.

Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса, угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году. Проблемы с выплатой заработных плат на шахте начались летом 2019 года на фоне падения цен на энергетический уголь на мировых рынках и трудностями с его вывозом на экспорт в восточном направлении, ситуация осложнялась и процедурой банкротства шахты.

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