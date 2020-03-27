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Власти Кузбасса планируют стимулировать строительную отрасль

По словам губернатора Сергея Цивилева, интенсивное строительство - одно из главных направлений региона по выходу из кризиса, связанного с распространением коронавируса
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© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Власти Кемеровской области намерены стимулировать развитие строительной отрасли, сообщил в пятницу губернатор региона Сергей Цивилев.

"Одно из главных направлений сейчас по выходу из кризиса [мы его сформировали еще по итогам угольного кризиса, но оно точно подходит для преодоления второго внешнего вызова], связанного с распространением коронавируса, - это интенсивное строительство. Строительству отдаем огромный приоритет, именно стройка является главным движущим фактором", - сказал Цивилев.

Региональная экономика Кузбасса, где добывается 60% всего российского угля, в 2019 году серьезно пострадала от кризиса в угольной отрасли. Из-за падения цен на мировых угольных рынках, снижения спроса на Западе и инфраструктурных ограничений по вывозу угля на Восток угольщики Кузбасса снизили объемы добычи, сократились объемы налоговых поступлений в бюджет. Все это привело к тому, что впервые за несколько последних лет областной бюджет на 2020 год принят с дефицитом, который на сегодня составляет свыше 23,4 млрд рублей или порядка 19% при доходах в 156,99 млрд рублей и расходах в 180,4 млрд рублей.

По мнению Цивилева, развитие строительства позволит привлечь в регион дополнительное федеральное финансирование, частные инвестиции, создать новые рабочие места, обеспечит стабильность региональной экономики. Он напомнил, что в Кузбассе создан штаб по управлению строительством для координации застройщиков, работающих на объектах всех форм собственности, и для ускорения темпов строительства новых объектов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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